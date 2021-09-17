قنصلية الغابون تنظم ايام تواصلية تحت شعار الغابون في العيون

هبة بريس: أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن القنصل العام لجمهورية الغابون بمدينة العيون، سينظم ايام تواصلية والتي ستنظم لأول مرة بمدينة العيون يومي 18و 19شتنبر الجاري تحت شعار ” الغابون في العيون” وذلك بمناسبة احتفالات الشعب الغابوني المخلدة لذكرى إستقلال البلاد، الأيام التواصلية ستنظم يومه الجمعة 18 بالمركز الثقافي أم السعد أما يوم 19 ستكون بقصر المؤتمرات بالعيون.

وللإشارة ترأس حفل افتتاح قنصلية الغابون في وقت سابق وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين في الخارج ، السيد ناصر بوريطه و نظيره الغابوني آلين كلود بيلي ـ بي انزي.

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