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محكمة الرباط توزع 30 سنة على سائق “تريبورتور” ومرافقه سحلا شرطيا بسلا

2021-09-17 / 4:03 مساءً
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هبة بريس - الرباط

وزعت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرباط، مساء أمس الخميس، 30 سنة على سائق “تريبورتور” ومرافقه سحلا شرطيا بمدينة سلا.

وقضت المحكمة، ب20 سنة سجنا نافذة في حق سائق “التريبورتور” و 10 سنوات في حق مرافقه، مع تعويض مدني لفائدة شرطي وعنصر بالقوات المساعدة كان معه.

وتوبعا المتهمان بتهم تتعلق بمحاولة القتل العمد في حق موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، والمشاركة في ذلك، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهما مهامهما واستعمال العنف في حقهما مع سبق الإصرار وعدم الامتثال، والعصيان وخرق الأحكام المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية وعدم ارتداء الكمامة وتعريض أشخاص وناقلات للخطر والتسبب في خسائر مادية في ملكية الغير.

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