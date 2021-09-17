حمدي ولد الرشيد رئيسا لجماعة العيون بأغلبية ساحقة

هبة بريس - أشعبان لحبيب

فاز مرشح حزب الاستقلال، النائب البرلماني الحاج مولاي حمدي ولد الرشيد اليوم الجمعة وبأغلبية ساحقة، بولاية جديدة على رأس المجلس الجماعي للعيون، وذلك صباح اليوم الجمعة بحضور السلطات المحلية داخل قاعة المؤتمرات بمقر الجماعة الترابية للعيون.

وقد صوت أغلبية أعضاء المجلس، خلال هذه الجلسة التي انعقدت تحت رئاسة مولود علوات، باعتباره العضو الأكبر سنا طبقا للقانون التنظيمي للجماعات، لصالح انتخاب حمدي ولد الرشيد لولاية جديدة على رأس المجلس الجماعي، وذلك بعد حصوله على 28 صوتا، معبرين بذلك عن ثقتهم الكاملة في حنكته وقدرته على قيادة سفينة المجلس، وتحقيق الإنسجام والتناغم المطلوب بين مكونات المجلس لما فيه صالح المدينة وساكنتها.

وسيقود ولد الرشيد المجلس الجماعي لمدينة العيون،كبرى حواضر الصحراء المغربية لولاية ثانية، معززا بتجربة فريدة راكمها في إدارة الشأن المحلي، والتي كانت حافلة بالإنجازات والمشاريع التنموية الكبرى، بشهادة ساكنة الجهات الجنوبية الثالث.

الرئيس : حمدي ولد الرشيد

النائب الأول : سيدي محمد ولد الرشيد

النائب الثاني : محمد صالح داده

النائب الثالث : اعبيد امريزيك

النائب الرابع : لسياد الإدريسي

النائب الخامس : موسى كرواز

النائبة السادسة : مكملتو كمال

النائبة السابعة : الناهة الساعدي

النائبة الثامنة : عيشة لمعدل

كاتب المجلس : مولاي لمباركي

نائبه : الراكب زيو

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