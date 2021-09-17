انتخاب طارق العثماني رئيسا جديدا للمجلس الجماعي للصويرة

هبة بريس

تم، اليوم الجمعة، انتخاب طارق العثماني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا جديدا للمجلس الجماعي للصويرة.

وحاز العثماني، خلال جلسة التصويت، التي جرت في احترام تام للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، 22 صوتا من أصل الأصوات الـ 31 التي تتألف منها هذه الهيئة المنتخبة.

يذكر أن 14 حزبا كانت قد اقتسمت المقاعد الــ31 لمجلس جماعة الصويرة، وذلك برسم الانتخابات الجماعية لـ8 شتنبر 2021.

وتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج هذا الاقتراع بفوزه ب6 مقاعد، متبوعا بحزب الديمقراطيين الجدد بـ5 مقاعد، بينما حل حزب الأصالة والمعاصرة ثالثا بـ3 مقاعد.

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