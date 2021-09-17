إعادة انتخاب الخطاط ينجا رئيسا لجهة الداخلة – وادي الذهب

2021-09-17 / 1:56 مساءً
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هبة بريس: أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن مقر جهة الداخلة وادي الذهب، شهد اليوم الجمعة انتخاب، “الخطاط ينجا” رئيسا لجهة الداخلة وادي الذهب.

وجرى التصويت على الخطاط ينجا، بمجموع 29 صوتا وتصويت 3 أصوات للمرشح محمد بوبكر، إضافة لغياب عضو.

ويظهر أن هناك تحالف بين سبعة مكونات حزبية، هي التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاستقلال، وحزب الأمل، وحزب المجتمع الديمقراطي، والاتحاد الدستوري والحزب الديمقراطي الوطني.

وحسب متتبعي لشأن الجهوي بالداخلة، الذين أكدوا ل هبة بريس عبر إتصال هاتفي، أن هذا التحالف من شأنه أن يرجع على مدينة الداخلة وساكنتها بالتنمية في شتى المجالات لسيما البنيات التحتية. خصوصا بعد أن أصبحت وجهة عالمية لكبار رجال الاعمال.

رئيس جهة الداخلة وادي الذهب السيد الخطاط ينجا
النائب الاول: امبارك حمية
النائب الثاني: حرمة الله داهي
النائب الثالث: لمبركي مولاي بتال
النائب الرابع : امهيضر
النائب الخامس: لمنية امعييف
الناىب السادس : عتيقة الرباع
الكاتب : براهيم سالم اعمر

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تعليق واحد

  1. بذون مجاملة الرجل الوحيد الذي اشهر امكانيات كبير في تدبير الشأن المحلي.
    يستحق التنويه.
    نرجو من باقي الجماعات والجهات الاقتداء بها الرجل عند الاختيار.

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