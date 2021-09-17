انتخاب فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة لمجلس جماعة مراكش

هبة بريس

تم، اليوم الجمعة، انتخاب فاطمة الزهراء المنصوري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسة لمجلس جماعة مراكش.

وحصلت المنصوري، خلال جلسة التصويت، التي حضرها، على الخصوص، ممثلو السلطات المحلية، وأعضاء المجلس الجماعي للمدينة، على الأغلبية المطلقة بـ 79 صوتا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.

كما تم، خلال هذه الجلسة، انتخاب النواب العشرة لرئيسة مجلس جماعة مراكش.

يذكر أن حزب الأصالة والمعاصرة كان قد حصل على 48 مقعدا من أصل 193 مقعدا، على مستوى خمس مقاطعات بمدينة مراكش، وهي جليز، وسيدي يوسف بن علي، والنخيل، ومراكش – المدينة، والمنارة، إضافة إلى بلدية القصبة – المشور، وذلك برسم الانتخابات الجماعية للثامن من شتنبر 2021.

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