بركان.. انتخاب البامي محمد إبراهيمي لرئاسة الجماعة لولاية ثانية

2021-09-17 / 12:59 مساءً
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هبة بريس - وجدة

طبقا لمقتضيات المادة 10 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية 113.14، والتي تنص على أنه يجرى انتخاب رئيس المجلس ونوابه وكاتبه في جلسة واحدة، جرت يومه الجمعة 17 شتنبر الجاري بمقر جماعة بركان، الجلسة الخاصة بانتخاب الرئيس والمكتب المسير (النواب) وكاتبه، برئاسة السلطة المحلية التي تشرف علي عملية التسيير والتدبير والمراقبة.

وترأس هذه الجلسة العضو الأكبر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين، غير المترشحين(للرئاسة)، فيما يتعلق العضو الأصغر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين كتابة الجلسة وتحرير المحضر المتعلق بانتخاب الرئيس، حسب الفقرة الأخيرة من المادة 12.

وأسفرت على انتخاب محمد إبراهيمي عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا للجماعة لولاية ثانية بعد تحالف رباعي بينه وبين أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، التقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية، كما عرفت امتناع أعضاء حزبي الاشتراكي الموحد وفدرالية اليسار عن التصويت، كما سجل كذلك غياب بعض أعضاء حزب الحمامة.
وجاءت تشكيلة المجلس الجماعي لبركان على الشكل التالي :
الرئيس :محمد ابراهيمي (الاصالة و المعاصرة)
النائب الاول : محمد الناصري(الاستقلال)
النائب الثاني : فريد بنته(جبهة القوى الديمقراطية )
النائب الثالث : الزاهيري محمد(الاصالة و المعاصرة)
النائب الرابع : البويعلاوي محمد (التقدم و الاشتراكية )
النائب الخامس : عامري دليلة (الاستقلال)
النائب السادس : الشراط محمد (التجمع الوطني للأحرار)
النائب السابع : مونية فتحي(الاستقلال)
كاتب المجلس: حنفي الزهرة ( الاصالة والمعاصرة )
نائب كاتب المجلس : شملال نعيمة ( الاصالة والمعاصرة )

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