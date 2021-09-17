امباركة بوعيدة

“الأحرار” و”البام” و”الاستقلال” يتفقون على إسناد رئاسة جهة كلميم واد نون لامباركة بوعيدة

2021-09-17 / 12:53 مساءً
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هبة بريس - الرباط

في إطار مساعي الأحزاب لتخليق الحياة السياسية، وعملا بالمقتضيات القانونية، اتفقت أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال على تشكيل أغلبية داخل مجلس جهة كلميم واد نون؛ وذلك من أجل خلق انسجام واستقرار داخل المجلس الجهوي، ووضع حد لممارسات أصبحت مرفوضة من قبل الرأي العام المحلي والوطني.

وحسب بلاغ مشترك، فقد تم الاتفاق على إسناد رئاسة مجلس الجهة إلى امباركة بوعيدة، وفتح المجال أمام الطاقات الأخرى لتولي المسؤوليات داخل المكتب.

وعليه، يضيف ذات البلاغ، فإن الأحزاب الثلاثة تدعو منتخبيها في مجلس جهة كلميم واد نون للتقيد بالقرار الذي تبنته القيادات الحزبية والقاضي بترشيح امباركة بوعيدة لمنصب الرئيس والتصويت لها ولفائدة المكتب المسير الذي تم التوافق عليه.

واستحضارا لهذه اللحظة الديمقراطية، فإن الأحزاب الثلاثة تدين كل الممارسات المرتبطة باحتجاز المنتخبين واستمالتهم بالوسائل غير المشروعة والتي يقدم عليها بعض سماسرة الانتخابات والتي تمس بجوهر الخيار الديمقراطي وصدقية العمليات الانتخابية، والمنافية لقواعد المنافسة الشريفة.

كما تدعو كافة منتسبيها للالتزام بالقرارات الحزبية تحت طائلة تفعيل المساطر المعمول بها في هذا الصدد والمتمثلة أساسا في التجريد من العضوية.

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