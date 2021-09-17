وزير سابق يخلف الباكوري في رئاسة أكبر جهة بالمغرب

2021-09-17 / 12:40 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

حسم تحالف أحزاب الاستقلال و التجمع الوطني للأحرار و الأصالة و المعاصرة في هوية رئيس جهة الدار البيضاء سطات الجديد بعدما تم التوصل لاتفاق بشأن مجموعة من الجهات في المملكة.

و في هذا الصدد، اتفقت الأحزاب الثلاثة السالفة الذكر على دعم الاستقلالي عبد اللطيف معزوز كرئيس لجهة الدار البيضاء سطات خلفا لمصطفى الباكوري.

و نال معزوز الذي شغل سابقا منصب وزير التجارة الخارجية في حكومة عباس الفاسي و كذا منصب وزير منتدب مكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج، ثقة 65 عضو من بين 75 من الأعضاء الذين لهم الحق في التصويت على الرئيس خلال الجلسة التي ستعقد في الأيام المقبلة.

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