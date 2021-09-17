البطاح رئيسا للجماعة الترابية سيدي افني

2021-09-17 / 12:34 مساءً
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

انتخب رشيد البطاح عن حزب الاصالة والمعاصرة رئيسا جديدا لجماعة سيدي افني بعد حصوله على 16 صوتا من أصل 28 المخصصة لمقاعد مجلس سيدي افني.

وحسب نتائج انتخاب مكتب المجلس، التي اجريت صباح اليوم الجمعة 17 شتنبر الحالي، كالتالي:

النائب الاول: عمر بوفيم

النائب الثاني: احمد بوفيم

النائب الثالث: محمد المزدوغي

النائب الرابع: رشيد زكي

النائب الخامس: رقية بوعبيد

النائب السادس: احسان كاكا

ويعد رشيد البطاح من أهم المعارضين في المجلس البلدي المنتهية ولايته، الذي قاد معارك كبيرة داخل دورات مجلس بلدية سيدي إفني حول ( الملك البلدي و استغلال النفوذ و النظافة و البنية التحتية و استقطاب التنمية ….)
وهو عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، مقاول و رجل اعمال وهو حفيد أحد أكبر المقاومين الباعمرانيين المرحوم الحاج إيحضيه حاجب .

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