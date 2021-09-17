الشرطة الهولندية

هولندا.. قتيلان وجريحان جراء هجوم بسكين

2021-09-17 / 12:05 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أفادت وسائل إعلام بأن الشرطة الهولندية أعلنت عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين جراء هجوم بسكين نفذ في غرب البلاد.

ولم تقدم الشرطة تفاصيل أخرى حول الحادث.

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