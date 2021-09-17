انتخاب البامي عبد الواحد المسعودي رئيسا لمجلس جماعة تازة

هبة بريس

انتخب عبد الواحد المسعودي، من حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الجمعة، رئيسا لمجلس جماعة تازة.

ويتكون التحالف الذي يسير جماعة تازة من 23 عضوا، من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، وجبهة القوى الديمقراطية، والأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والعدالة والتنمية، والنهضة والإصلاح والتنمية والاتحاد الدستوري؛ بالإضافة إلى لائحة الكرامة (مستقلة).

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