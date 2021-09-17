انتخاب البامي عبد الواحد المسعودي رئيسا لمجلس جماعة تازة

2021-09-17 / 11:57 صباحًا
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هبة بريس

انتخب عبد الواحد المسعودي، من حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الجمعة، رئيسا لمجلس جماعة تازة.

ويتكون التحالف الذي يسير جماعة تازة من 23 عضوا، من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، وجبهة القوى الديمقراطية، والأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والعدالة والتنمية، والنهضة والإصلاح والتنمية والاتحاد الدستوري؛ بالإضافة إلى لائحة الكرامة (مستقلة).

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‫12 تعليقات

  1. في الاواني الأخيرة عرفت مدينة تازة انتعاشا كبير في المجال الاقتصادي .فستكون الأجمل عندما اختارت ساكنة مدينة تازة السيد عبد الواحد المسعودي رئيسا لجماعة تازة..

  2. مدينة تازة كباقي المدن المغربية تطالب بالتغير وذالك تشغيل الشباب العاطل عن العمل والاهتمام اكثر بقطاع التعليم والصحة.

  3. ياسيد عبد الواحد المسعودي أول ماتقوم به هو هو الباعة المنتشرون بين الأحياء والازقة لأنهم افسدوا جمال الشوارع والأحياء بالوسخ والروائح الكرهة وكذالك إصلاح الإنارة في الشوارع وخلق فضاءات ملاعب عن قرب وغيرها من القطاعات …….

  5. إن المواطن التازي يريد رد الاعتبار لهذا المدينة التاريخية. والاهتمام بها اكثر . لأنها تستحق الاهتمام وذالك لموقعها الجغرافي الاستراتجي.

  7. السيد عبد الواحد المسعودي رجل بمعنى الكلمة فيمتاز بمصداقية ويحب أبناء مدينة تازة ويشتغل ليلا ونهار من اجل هذه المدينة فيستحق هذآ المنصب.

  9. ستصبح مدينة تازة في حلة جديدة ابهى وسيتحسن وضعها الاقتصادي والاجتماعي وخلق فرص العمل والاهتمام اكثر بقطاع الصحة بوجود هذا السيد عبد الواحد المسعودي فاعانك آلله ووفقك في مسيرتك السياسية بإذن الله تعالى..

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