دونالد ترامب

ترامب: أمريكا ستدمر في غضون 3 سنوات إذا بقي حزب بايدن في السلطة

2021-09-17 / 11:41 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

اعرب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة في الأشهر الثمانية من حكم الرئيس بايدن انحدرت بشكل غير مسبوق.

وفي مقابلة مع قناة تلفزيون “فوكس نيوز” رأى ترامب أن الولايات المتحدة سيتم تدميرها في غضون 3 سنوات، إذا ظل الحزب الديمقراطي في السلطة.

وقال ترامب بهذا الشأن إن الجمهوريين إذا لم يتمكنوا من الحصول على أغلبية في الكونغرس الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 وقيادة الحكومة في عام 2024 ، “فلن يتبقى شيء من البلاد في غضون ثلاث سنوات”.

يشار إلى أن الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب يوجه بانتظام انتقاداته إلى الإدارة الامريكية الديمقراطية الحالية، وأيضا إلى رئيسها، جو بايدن.

وعبّر الرئيس الأمريكي السابق عن عدم رضاه على السياسة الداخلية للديمقراطيين، بما في ذلك الوضع مع المهاجرين وخطة تطوير البنية التحتية، وكذلك القرارات التي اتخذتها السلطات الحالية في السياسة الخارجية، ولا سيما طريقة تنفيذ انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان.

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