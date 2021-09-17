فضيحة “الجنس مقابل النقط” تتحول لحديث الساعة بجهة البيضاء سطات
هبة بريس ـ الدار البيضاء
لا حديث بين صفوف ساكنة جهة الدار البيضاء سطات مؤخرا سوى عن موضوعين أساسيين، أولهما التحالفات الحزبية لتشكيل الحكومة و المجالس المنتخبة و ثانيهما فضيحة الأستاذ الجامعي و طالباته.
و تلوك ألسنة سكان جهة الدار البيضاء سطات الفضيحة التي تفجرت قبل أيام بعد إفشاء محادثات عبر تطبيقات التراسل الفوري يعتقد أنها لأستاذ جامعي بمدينة سطات رفقة طالباته و تتضمن مراسلات ساخنة و خادشة للحياء.
و طالبت ساكنة جهة الدار البيضاء سطات بضرورة الإسراع بالبحث في هذا الملف خاصة بعد دخول الشرطة القضائية على الخط و ذلك لوقف بعض الممارسات و العبث الذي يجري بالجامعات المغربية حيث يتم استغلال رغبة بعض الطالبات في النجاح بطرق ملتوية مقابل خدمات تدفع حسب رغبات طالبها في مؤسسات يفترض أن تكون مشتلا للأخلاق و القيم و العلم.
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3 تعليقات
أريد أن أطرح سؤالا : هل المشكل في المحادثات الساخنة بين الأستاذ الجامعي و طالبته ؟ أم المشكل في المحادثة مقابل النقط ؟
لأن الذي يحدث أحيانا أن الطلبة الجامعية هي التي تتقرب إلى أستاذها . بمقابل أو بدون مقابل .
لذلك أنبه السادة الأساتذة إلى الانتباه إلى هذا الفخ . المعاملة أستاذ- طالب رسمية بدون تواصل خارج المدرج أو الجامعة أو الثانوية .
هل سولت له نفسه ان يقوم بهذه الأفعال اللاخلاقية للأسف الشديد نحن في زمان انعدمت فيه الأخلاق وكثر الفساد والمنكر وحسبي الله ونعم الوكيل.
نتمنى من الشرطة القضائية ان تقوم بمهامها تجاه هذآ الاستاذ الفاسد.ويعاقب اقصى العقوبة بدون شفقة حتى يكون عبرة للاساتذة المفسدين التعليم بصورة مشوهة.