الصيد البحري.. ارتفاع قيمة المنتجات المسوقة بـ 34%

2021-09-17 / 9:47 صباحًا
0
هبة بريس

أفاد المكتب الوطني للصيد، اليوم الخميس، بأن قيمة المنتجات المفرغة من الصيد الساحلي والتقليدي التي تم تسويقها خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2021 شهدت ارتفاعا بـ 34%، مسجلة نحو 5,99 مليار درهم.

وأوضح المكتب، في مذكرته الأخيرة حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب برسم شهر غشت 2021، أن وزن هذه الكميات المفرغة بلغ 708.384 طنا ، أي بتراجع قدره 5% مقارنة بما تحقق حتى متم شهر غشت من سنة 2020.

وحسب المنتوج ، أبرز المصدر ذاته، أن قيمة كل من الرخويات والقشريات والأسماك السطحية والبيضاء والصدفيات ارتفعت على التوالي بـ 72% و58% و12% و3% و2%، في حين انخفضت قيمة الطحالب بـ 25%.

وحسب الموانئ، تم إفراغ ما مجموعه 693.862 طنا من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي في مداخل الموانئ الأطلسية إلى غاية متم غشت الماضي، بانخفاض بنسبة 5% مقارنة مع الفترة نفسها من 2020. ومن حيث القيمة، سجلت هذه الموانئ نموا بنسبة 34% لتصل إلى أزيد من 5,47 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بالموانئ الواقعة على البحر المتوسط، فسجلت تراجعا بنسبة 1% لتصل إلى 14.522 طنا ، بينما ارتفعت قيمتها بنسبة 35% مستقرة عند 515,3 مليون درهم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of تقرير: المغرب نموذج للانتعاش الأخضر والشامل قاريا

تقرير: المغرب نموذج للانتعاش الأخضر والشامل قاريا

2021-09-16 / 9:21 صباحًا
Photo of إشادة بمؤهلات المغرب في صناعة الطيران

إشادة بمؤهلات المغرب في صناعة الطيران

2021-09-15 / 1:47 مساءً
Photo of لأول مرة في المغرب…”فليب موريس“ تستعد لطرح تكنولوجيا التبغ المسخن IQOS

لأول مرة في المغرب…”فليب موريس“ تستعد لطرح تكنولوجيا التبغ…

2021-09-14 / 1:17 مساءً
Photo of حتى متم غشت المنصرم.. عجز الميزانية بلغ 43.4 مليار درهم

حتى متم غشت المنصرم.. عجز الميزانية بلغ 43.4 مليار…

2021-09-14 / 9:46 صباحًا
Photo of وزارة “بنشعبون”: عجز الميزانية بلغ 43.4 مليار درهم حتى متم غشت الماضي

وزارة “بنشعبون”: عجز الميزانية بلغ 43.4 مليار درهم حتى…

2021-09-13 / 10:31 مساءً
Photo of ارتفاع المداخيل الجمركية بنسبة 26,6 في المائة عند متم شهر غشت 2021

ارتفاع المداخيل الجمركية بنسبة 26,6 في المائة عند متم…

2021-09-12 / 5:22 مساءً
Photo of الأصول الاحتياطية للمغرب تتجاوز 312 مليار درهم

الأصول الاحتياطية للمغرب تتجاوز 312 مليار درهم

2021-09-12 / 4:02 مساءً
Photo of توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية و”بريد كاش” و”بريد بنك”

توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية و”بريد…

2021-09-10 / 11:05 صباحًا
Photo of “حماية المستهلك” تستنكر الزيادات في أسعار المواد الغذائية

“حماية المستهلك” تستنكر الزيادات في أسعار المواد الغذائية

2021-09-08 / 9:56 صباحًا
Photo of المغرب واسرائيل .. تبادل تجاري وصل 20.8 مليون دولار،

المغرب واسرائيل .. تبادل تجاري وصل 20.8 مليون دولار،

2021-09-05 / 9:44 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق