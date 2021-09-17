الصيد البحري.. ارتفاع قيمة المنتجات المسوقة بـ 34%

هبة بريس

أفاد المكتب الوطني للصيد، اليوم الخميس، بأن قيمة المنتجات المفرغة من الصيد الساحلي والتقليدي التي تم تسويقها خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2021 شهدت ارتفاعا بـ 34%، مسجلة نحو 5,99 مليار درهم.

وأوضح المكتب، في مذكرته الأخيرة حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب برسم شهر غشت 2021، أن وزن هذه الكميات المفرغة بلغ 708.384 طنا ، أي بتراجع قدره 5% مقارنة بما تحقق حتى متم شهر غشت من سنة 2020.

وحسب المنتوج ، أبرز المصدر ذاته، أن قيمة كل من الرخويات والقشريات والأسماك السطحية والبيضاء والصدفيات ارتفعت على التوالي بـ 72% و58% و12% و3% و2%، في حين انخفضت قيمة الطحالب بـ 25%.

وحسب الموانئ، تم إفراغ ما مجموعه 693.862 طنا من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي في مداخل الموانئ الأطلسية إلى غاية متم غشت الماضي، بانخفاض بنسبة 5% مقارنة مع الفترة نفسها من 2020. ومن حيث القيمة، سجلت هذه الموانئ نموا بنسبة 34% لتصل إلى أزيد من 5,47 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بالموانئ الواقعة على البحر المتوسط، فسجلت تراجعا بنسبة 1% لتصل إلى 14.522 طنا ، بينما ارتفعت قيمتها بنسبة 35% مستقرة عند 515,3 مليون درهم.

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