تحالف البام و الأحرار ينهي سيطرة المصباح على مقاطعات البيضاء
هبة بريس ـ الدار البيضاء
بعد سنوات من التدبير الارتجالي الذي لم يرق لغالبية سكان الدار البيضاء ، يبدو أن تحالف حزبي التجمع الوطني للأحرار و الأصالة و المعاصرة قد أنهى حقبة العدالة و التنمية مع مقاطعات الدار البيضاء.
و في هذا الصدد، علمت هبة بريس من مصادر مطلعة أن تحالف حزبي الحمامة و البام قد قطع بشكل رسمي الطريق على مرشحي البيجيدي من الوصول لكراسي التدبير بمقاطعات العاصمة الاقتصادية.
و تمكن تحالف الحزبين اللذان حازا غالبية مقاعد المقاطعات الستة عشر بالدار البيضاء من تقسيم المناصب فيما بينهما، حيث تم الاتفاق على أن تؤول رئاسة ثماني مقاطعات لمرشحي الحمامة و مثلهما لمرشحي الجرار.
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تعليق واحد
ال5 سنوات المقبلة ستبرز للمواطن البيضاوي خصوصا والوطني عموما مدى صواب الاختيار الشعبي لهذين الحزبين وانه لامتحان عسير لحكومة المقبلة اما العمل بجدية وتفاني لتحقيق الوعود وأما اعداد كفنها للأخبار النهائي لهم متمنياتن كشعب بالنجاح