تحالف البام و الأحرار ينهي سيطرة المصباح على مقاطعات البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد سنوات من التدبير الارتجالي الذي لم يرق لغالبية سكان الدار البيضاء ، يبدو أن تحالف حزبي التجمع الوطني للأحرار و الأصالة و المعاصرة قد أنهى حقبة العدالة و التنمية مع مقاطعات الدار البيضاء.

و في هذا الصدد، علمت هبة بريس من مصادر مطلعة أن تحالف حزبي الحمامة و البام قد قطع بشكل رسمي الطريق على مرشحي البيجيدي من الوصول لكراسي التدبير بمقاطعات العاصمة الاقتصادية.

و تمكن تحالف الحزبين اللذان حازا غالبية مقاعد المقاطعات الستة عشر بالدار البيضاء من تقسيم المناصب فيما بينهما، حيث تم الاتفاق على أن تؤول رئاسة ثماني مقاطعات لمرشحي الحمامة و مثلهما لمرشحي الجرار.

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