البيت الأبيض يعلق على سعال بايدن المتزايد

2021-09-16 / 11:02 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن النوبات المتزايدة للسعال لدى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ليست مدعاة للقلق

وصرحت بساكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء الخميس، ردا على سؤال حول سعال بايدن: “لا يوجد هنا أي سبب لقلق”.

وأضافت بساكي أن هناك أسباب كثيرة قد تثير السعال، بما في ذلك نزلة برد طفيفة أو ضرورة تنظيف الحلق أثناء إلقاء الكلمات.

وسبق أن أشارت وسائل إعلام وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي الاهتمام إلى حالات متزايدة للسعال لدى بايدن، البالغ من العمر 78 عاما، خلال فعاليات رسمية.

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