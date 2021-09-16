دعوات لمقاطعة مجموعة “هيلتون” بسبب فندق في الصين سيشيد مكان مسجد مدمر

2021-09-16 / 10:50 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

اطلق عدد من المنظمات الإسلامية حملة مقاطعة لمجموعة فنادق “هيلتون” بسبب بناء فندق في الصين تقول إنه سيشيد على موقع كان مسجدا لأقلية الإيغور قبل تدميره.

وأعلن “مجلس العلاقات الأمريكية – الإسلامية” ومنظمات أخرى عن حملة المقاطعة عبر مؤتمر صحفي اليوم في واشنطن.

وكانت اللجنة التنفيذية للكونغرس الأمريكي المعنية بالصين، دعت أيضا مجموعة هيلتون في يوليو الماضي إلى وقف المشروع المتعلق ببناء فندق “هامبتون إن”، في منطقة شينغيانغ الصينية.

واشنطن تدرج شركات صينية في القائمة السوداء بدعوى انتهاكها لحقوق الإنسان
وعلقت المجموعة، ومقرها في فرجينيا ماكلين، بالتأكيد على أنها “لم تشارك في اختيار الموقع”، وقالت إن “نمط الامتياز الخاص بالشركة “يحد من مشاركة هيلتون في تطوير وإدارة ممتلكات”.

وأوضحت الشركة أن مجموعة صينية مستقلة اشترت عام 2019، “قطعة أرض شاغرة من خلال مزاد علني وكان لديها خطط للتطوير التجاري، بما فيها إقامة فندق

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