السجن للمتحرش بفتاة طنجة ومتابعة مصور الفيديو ورفيقيه في سراح

2021-09-16 / 10:36 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

علم ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة قرر اليوم الخميس، ايداع المتهم الرئيسي في قضية “تعرية فتاة طنجة” بالسجن المحلي “سادفيلاج”

وقالت مصادر جيدة الاطلاع ب مصدر خاص، انو قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، قد قرر متابعة متهم الرئيسي في قضية التحرش بفتاة طنجة، في حالة اعتقال، فيما قرر متابعة مصور الفيديو ورفيقيه في حالة سراح حيث جرى تسليمهم لعائلاتهم اليوم.

و أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، قاصرا ظهر في شريط فيديو وهو يتحرش بفتاة في الشارع العام بمدينة طنجة، في واقعة أثار غضبا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي.

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