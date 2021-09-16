سويسرا.. نجية العبادي رئيسة للاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب

2021-09-16 / 9:56 مساءً
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هبة بريس

انتخب الاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب البروفيسور المغربية نجية العبادي رئيسة له، وذلك للفترة 2021-2023.

وتم انتخاب البروفيسور العبادي في الدور الثاني من انتخابات رئاسة الاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب، التي جرت أمس الأربعاء، بعد حصولها على 127 صوتا (50,4 في المئة).

وعبر الاتحاد، في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، عن ارتياحه كون “الدور الثاني من الانتخابات جرى بنجاح”، مرحبا بالإقبال القياسي على التصويت، حيث صوت إلكترونيا 252 مندوبا من أصل 268 (94 في المئة).

وسجل الاتحاد أن “هذه الانتخابات كانت ناجحة، وأجريت جميعها إلكترونيا، بالنظر إلى الوباء”.

يذكر أن الاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب، الذي تأسس سنة 1955، في سويسرا، كهيئة مهنية وعلمية غير حكومية، يتكون من 130 جمعية عضو، ويتمتع بوضع استشاري لدى الأمم المتحدة.

ويطمح الاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب إلى تعزيز التطور الشامل لعلاجات جراحة الأعصاب. وتتمثل مهمة الاتحاد في العمل مع الجمعيات العلمية الأعضاء لتحسين رعاية جراحة الأعصاب والتكوين والبحث على الصعيد العالمي

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