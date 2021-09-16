امزازي يدخل على خط المنصوري
سعيد امزازي

امزازي يتراجع ويرسل جدول امتحانات يشمل مادة التربية الاسلامية

2021-09-16 / 9:32 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

رفض مغاربة ما تردد عن إلغاء مادة التربية الإسلامية في الامتحانات بينما سجل البعض الاخر أنها تعد على الدين وعلى معتقدات شعب بأكمله، وآخرون وجدوا أنها خطوة لن تغير شيئا ويجب تعويضها بمادة الأخلاق والقيم الإنسانية المشتركة.

وبعد تداول هذا العطى الجديد كشفت وزارة التربية الوطنية ، اليوم الخميس، حقيقة حذف مادة التربية الإسلامية من الامتحانات السنوية، بعد نشرها مذكرة تأطير لامتحانان الموسم الدراسي 2020 – 2021.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الإجراءات التي وردت في المذكرة لم تتضمن أي تغيير أو تعديل على وضعية المواد المحددة للامتحانات الموحدة الإقليمية والجهوية والوطنية ولا على معاملاتها والمدد الزمنية المخصصة لها.

وأوضحت أن هذا الوضع ينطبق على مادة التربية الإسلامية التي كانت دائما مكوّنًا من مكونات اختبار اللغة العربية للامتحان الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية، بحسب موقع “بريس تطوان”.

وعادت الوزارة لتنشر جدول يتضمن مادة التربية .كمادة سيمتحن فيها التلاميذ ما يفنذ كل السالف ذكره

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‫2 تعليقات

  1. مجرد تساؤل.
    لماذا إلغاء مادة التربية الإسلامية !!!؟؟؟
    إذا عرف السبب بطل العجب.
    في مقال نشرته هبة بريس بتاريخ: 14/12/2020، تحت عنوان:” المغرب يدرج الثقافة اليهودية في المناهج المدرسية”، جاء فيه ما نصه:
    “قرر المغرب إدراج تاريخ الجالية اليهودية وثقافتها في المناهج الدراسية في المملكة.” انتهى الاقتباس
    وفي بيان لوزارة التربية آنذاك جاء فيه ما نصه:
    “إنه كجزء من التجديد المستمر للمناهج في المدارس المغربية منذ 2014 ، سيتم إدراج التاريخ اليهودي ابتداء من العام المقبل للأطفال في سنتهم الأخيرة من المدرسة الابتدائية” لنته الاقتباس.
    بدون عناء كبير نستنتج أن إلغاء التربية الإسلامية ليحل محلها الثقافة والتاريخ والدين اليهودي.

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