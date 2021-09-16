برشلونة يعلن غياب مهاجمه لعدة أشهر

2021-09-16 / 9:13 مساءً
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هبة بريس _ رياضة

اعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، الخميس، أن مهاجمه الدنماركي مارتن برايثوايت خضع لعملية جراحية ناجحة في الركبة اليسرى.

وقال النادي الكاتالوني “خضع (برايثوايت) بنجاح لعملية جراحية من أجل معالجة إصابة في رضفة الفخذ (مفصل عظم الفخذ والرضفة)”.

وحاول برشلونة معالجة اللاعب من دون اللجوء إلى الجراحة، إلا أنه لم ينجح في ذلك ما اضطره لإجراء هذه العملية التي ستبعده عن الملاعب لأشهر، قد تصل إلى ثلاثة أو أربعة بحسب الصحافة الإسبانية.

وشارك برايثوايت في المراحل الثلاث الأولى من الدوري الإسباني، وتألق في المباراة الافتتاحية ضد ريال سوسييداد بثنائية وتمريرة حاسمة.

وسبق لبرشلونة أن أعلن أيضاً الأربعاء أن لاعب وسطه الواعد بيدري يعاني من إصابة عضلية في عضلات الفخذ الأيسر، فيما أصيب الظهير الأيسر جوردي ألبا في الفخذ الأيمن

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