فاس..إيقاف شخص وسيدة لتورطهم في التهريب الدولي للمخدرات.

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت فرقة محاربة العصابات بولاية امن فاس من توقيف شخص و سيدة، يبلغان من العمر 22 و43 لله سنة ، وذلك لاشتباه تورطهما في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما، على مستوى المحطة الطرقية وهما بصدد مغادرة مدينة فاس باتجاه إحدى مدن الشمال، بعد أن أودعا لدى وكالة للنقل الدولي للإرساليات بفاس علب مصبرة تحتوي على العسل، وبداخلها ما مجموعه 05 كيلوغرامات من مخدر الشيرا.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي باشرته المصلحة الولائية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنييان بالأمر.

وتندرج هذه العملية في إطار المجهودات المتواصلة لمصالح ولاية أمن فاس في مجال مكافحة شبكات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية على الصعيدين الوطني والدولي

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0