ادارة الجمارك : نسبة تهريب السجائر بلغت 1,91 في المائة خلال 2021

2021-09-16 / 8:19 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن نسبة تهريب السجائر على الصعيد الوطني بلغت، خلال سنة 2021، 1,91 في المائة مقابل 1,37 في المائة سنة 2020، و5,23 في المائة سنة 2019.

وأوضح البلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن هذه الأرقام تم الكشف عنها خلال اجتماع للجنة الوطنية لمحاربة تهريب السجائر، انعقد اليوم الخميس حيث تم على إثره تقييم النتائج المنبثقة عن الدراسة الميدانية الثامنة المنجزة شهر يونيو الماضي من أجل تحديد نسبة السجائر المهربة داخل السوق المغربية برسم سنة 2021.

وحسب المصدر ذاته تم، خلال هذا الاجتماع، تقديم أبرز المعطيات حول تطور ظاهرة تهريب السجائر وتحديد مواقعها، مما سيمكن من تكثيف التدخلات بفعالية ونجاعة أكثر للحد منها ومن أضرارها على صحة المستهلك والاقتصاد الوطني.

وقد عرف هذا الاجتماع بالإضافة إلى حضور ممثلي إدارة الجمارك، مشاركة ممثلين عن وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة ووزارة الداخلية والدرك الملكي والإدارة العامة للأمن الوطني وكذا الفاعلين الاقتصاديين في الميدان

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