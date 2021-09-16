زعيم “حزب الرابطة” الإيطالي: ضقنا ذرعا بالمهاجرين

2021-09-16 / 8:03 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

وجه زعيم “حزب الرابطة” الإيطالي ماتيو سالفيني انتقادات جديدة إلى المهاجرين، قائلا: “لقد ضقنا ذرعا بهم”

وخلال الحملة الانتخابية في بلدة ميليتو ضمن مقاطعة كالابريا جنوب البلاد، طالب سالفيني بوضع ضوابط وقانون، وأضاف أن 400 مهاجر غير نظامي، وصلوا إلى المقاطعة يوم أمس فقط، وأن آخرين يتوافدون منذ الصباح، حسبما نقلت عنه وكالة “آكي” الإيطالية.

ماتيو سالفيني: 30 ألف عملية رسو للمهاجرين ووزيرة الداخلية لا تحرك ساكنا
وأعلن النائب الإيطالي أن من يصوتون لحزبه فإنهم يقدمون على قرار وهو أنهم “سئموا من المهاجرين الذين لا يفعلون شيئا من الصباح حتى المساء” حسب سالفيني الذي اتهم المهاجرين بـ “ترويج المخدرات والاعتداء على الناس”، والحصول على الدخل الذي يجب أن يتقاضاه المتقاعدون أو العاطلون عن العمل، من الإيطاليين.

وختم سالفيني بالقول إن “الإيطاليين يأتون أولا” وأضاف أن حزبه إن حكم مقاطعة كالابريا، فإن “أموال الإقليم ستذهب إلى سكانه الذين يواجهون صعوبة أولا، ومن ثم إلى البقية”.

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