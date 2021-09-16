Police search an area in Berlin's Neukoelln district as they raid properties on November 17, 2020 in connection with a spectacular heist on Green Vault museum in Dresden's Royal Palace on November 25, 2019. - German police on on November 17, 2020 arrested three suspects over a spectacular heist a year ago in which more than a dozen diamond-encrusted items were snatched from a state museum in Dresden. Investigators were also raiding 18 properties in Berlin, including 10 apartments as well as garages and vehicles, police and prosecutors said in a statement. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

ألمانيا.. اعتقال سوري غداة تهديد بشن هجوم على كنيس يهودي

2021-09-16 / 7:17 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

اعتقل سوري يبلغ من العمر 16 عاما وثلاثة من أقاربه، الخميس، في ألمانيا غداة تهديد بشن هجوم له دوافع “إسلامية” على كنيس يهودي في يوم الغفران.

وأكد وزير الداخلية في ولاية شمال الراين فستفاليا، هربرت رول، “كان هناك تهديد بوقوع هجوم على كنيس هاغن” في غرب البلاد، ورحب بعمل قوات الشرطة التي “منعته على الأرجح”.

وأكد أن ما من شكّ في أن التهديد له “دوافع إسلامية”.

بدوره، قال رئيس حكومة الولاية أرميت لاشيت “يبدو أنه تم تجنب هجوم له دوافع إسلامية قبل بدء يوم الغفران (العيد اليهودي الرئيسي)”.

وأُلغي فجأة مساء الأربعاء الاحتفال بعيد الغفران في الكنيس اليهودي بمدينة هاغن التي يبلغ عدد سكانها 180 ألف نسمة وتقع في الحوض الصناعي السابق لنهر رور.

ونشرت الشرطة عناصر مدججين بالسلاح وكلابا حول المبنى الديني بحثا على متفجرات محتملة، لكن لم يتم العثور على قنبلة في مكان الحادث أو قربه، حسب ما ذكرت الشرطة المحلية صباح الخميس.

ومنع الوصول إلى الشوارع المحيطة بالكنيس بسبب “وضع خطير محتمل في ما يتعلق بمؤسسة يهودية”، بحسب الشرطة.

وقالت الشرطة المحلية، ظهر الخميس، إن التحقيق الذي فتح للاشتباه في “التحضير لعمل عنف خطير يهدد الدولة”، قاد خصوصا “إلى تحديد وتوقيف شاب يبلغ من العمر 16”.

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