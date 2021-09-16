المالكي ورئيس الجمعية الوطنية الشعبية الصينية يوقعان اتفاقية للتعاون

هبة بريس

وقع السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، والسيد Li Zhanshu رئيس الجمعية الوطنية الشعبية الصينية اليوم الخميس 16 شتنبر 2021، على اتفاقية للتعاون بين المؤسستين التشريعيتين، وذلك في إطار تكريس رغبتهما المشتركة في توطيد التعاون والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مزيد من التضامن والتشاور.

وتنص اتفاقية التعاون بين مجلس النواب بالمملكة المغربية، والجمعية الوطنية لنواب الشعب بجمهورية الصين الشعبية على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة وسلامة الأراضي، والتي “تمثل دعامة مهمة لصيانة السلم والأمن الدوليين”.

ويحرص الجانبان على تجسيد التفاهم المهم الذي تم التوصل إليه بين قيادتي البلدين، والعمل على تمتين وتطوير الثقة السياسية المتبادلة، وتبادل الدعم الثابت في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والانشغالات الكبرى للطرف الآخر.

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