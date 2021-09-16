تأجيل محاكمة أساتذة التعاقد إلى 14 أكتوبر

2021-09-16 / 6:11 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

اجلت المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط ، محاكمة الدفعة الأولى من أساتذة التعاقد المتابعين، والبالغ عددهم 20 أستاذا إلى غاية 14 أكتوبر المقبل.

وتضامنا مع زملائهم نظمت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط.

وجرى تطويق جنبات المحكمة الابتدائية أمنيا،، قبل أن تتدخل القوات الأمنية لإبعاد الأساتذة من أمام المحكمة،

جدير بالذكر ان الأساتذة أعضاء التنسيقية الوطنية الذين فرض عليهم التعاقد، يتابعون بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، فيما تتابع الأساتذة نزهة مجدي بتهم إهانة هيئة منظمة

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