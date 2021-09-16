سعيد أمزازي

أمزازي: النظام الإيكولوجي- الزراعي لإنتاج الزيتون يشكل تحديا وطنيا

2021-09-16 / 5:47 مساءً
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هبة بريس

شارك وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، وأمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، عمر الفاسي الفهري، ومدير المعهد الوطني للبحث الزراعي، فوزي بكاوي، اليوم الخميس، عبر تقنية المناظرة المرئية، في فعاليات إطلاق برنامج “ClimOliveMed” المتعلق بتعزيز قدرة النظم الإيكولوجية- الزراعية لشجرة الزيتون على الصمود والتكيف مع التغيرات المناخية.

ونقل بلاغ للوزارة عن أمزازي قوله، بالمناسبة، إن النظام الإيكولوجي- الزراعي لإنتاج الزيتون ومشتقاته يشكل تحديا وطنيا حيث أنه يمثل 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وتحديا إقليميا على اعتبار أن منطقة البحر الأبيض المتوسط موطن لأكثر من 90 في المائة من أشجار الزيتون في العالم.

وأضاف الوزير أن هذا النظام يشكل أيضا تحديا عالميا نظرا للطلب المتزايد على زيت الزيتون ذات المنافع العديدة، مبرزا أن ذلك يستلزم تطوير البحث العلمي للحفاظ على هذه الشجرة مع التصدي للعديد من الإكراهات وخاصة منها المتعلقة بالتغيرات المناخية.

وحسب البلاغ، فإن هذا البرنامج، الذي يجمع كلا من المغرب، ممثلا بوزارة التربية الوطنية وأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات والمعهد الوطني للبحث الزراعي، وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا ومؤسسة Agropolis، يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطوير البحث العلمي المتعلق بإنتاج الزيتون ومشتقاته وفق منهج استشرافي يراعي خصوصية المناخ المتوسطي، وذلك عبر إغناء وتثمين متبادل للخبرات وتوحيد وتعميم للتجارب الفضلى للدول المشاركة في هذا المجال.

ويشارك المغرب في هذا البرنامج بدعم مالي مشترك وبالتساوي بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، وذلك تفعيلا لاستراتيجيته لتطوير البحث العلمي التي تضع زراعة شجرة الزيتون ضمن أولوياتها الكبرى.

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تعليق واحد

  1. راقبو المعصرات ديال الزيتون منين يكونو خدامين . و الجودة ديال الزيت اللي يبيعو للمواطن إلا كاينة شي جودة . راه زيت الزتيون مخلطة بزيت صويا . الفضايح شايفينها حنا . و نتوما فين كاينين

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