الضحية تنازلت ..تقديم المتحرشين بفتاة طنجة أمام أنظار وكيل الملك

هبة بريس - مكتب طنجة

بعد توقيف المشتبه فيه الرئيسي في قضية الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع ويوثق لعملية تحرش كانت ضحيتها فتاة بعد تعريتها في الشارع العام بمنطقة بوخالف بطنجة، كشفت مصادر هية بريس أن المشتبه فيهم تم تقديمهم اليوم الخميس أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف .

المصادر ذاتها أوضحت أنه بعد تقديم المشتبه فيهم امام الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة قرر احالة الملف على المحكمة الابتدائية وذلك لعدم الاختصاص، كما أكدت المصادر ان مصادر الفتاة قدمت التنازل للمتابعين في هذه القضية، بما فيهم المتهم الرئيسي الذي قام بتعرية جسدها.

وتمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، امس الأربعاء، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي المتورط في قضية التحرش الجنسي والإخلال العلني بالحياء الذي كانت ضحيته فتاة بالشارع العام بمدينة طنجة، وشكل موضوع شريط منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للامن الوطني أنه تم توقيف المتورط الرئيسي في هذه القضية، وهو قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، بمنطقة بوخالف بمدينة طنجة، وذلك في سياق البحث الذي باشرته الشرطة القضائية بمدينة طنجة في أعقاب تداول هذا الشريط، والذي أسفر يوم أمس الثلاثاء عن ضبط ثلاثة قاصرين يشتبه في تورطهم في توثيق ونشر فيديو التحرش في شبكات التواصل الاجتماعي، وتعريض الضحية للسب والشتم والتهديد.

وأضاف البلاغ أنه يجري حاليا إخضاع المشتبه فيهم الأربعة لبحث قضائي من طرف فرقة الشرطة القضائية المختصة بمعالجة قضايا الأحداث الجانحين، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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