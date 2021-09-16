مواجهات عنيفة بين ساكنة بوادزم وقوات الامن

هبة بريس - واد زم

اندلعت صباح اليوم، الخميس 16 شتنبر الجاري، مواجهات عنيفة بمدينة واد زم، على خلفية منع قوات الأمن لمجموعة من الساكنة من الشروع في الإصلاح والبناء بشكل ”غير قانوني”.

وعرف حي المسيرة مواجهات عنيفة، ، بعد أن سمحت السلطات للساكنة، بالقيام بأعمال البناء والاصلاح خلال فترة الإنتخابات الأخيرة، كما الشأن في عدد من المدن؛ لتشرع بعد ذلك في منعهم مباشرة بعد العملية الانتخابية؛ مما أسفر عن اندلاع مواجهات.

وتدخلت قوات الأمن معززة بآليات ثقيلة لردم ما تم بناءه خلال الفترة الأخيرة؛ ليتحول المشهد إلى تبادل للرشق بالحجارة بين قوات الأمن وشبان غاضبون.

ويذكر أن المواجهات بحي المسيرة بمدينة واد زم ، انطلقت منذ يوم الإثنين الماضي، ويشهد الحي؛ إلى حدود اللحظة؛ توترا كبيرا بين الساكنة من جهة والسلطات المحلية من جهة ثانية.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 5 0