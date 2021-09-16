سلطات صفرو تمنع وقفة احتجاجية للمعطلين

ع محياوي _ هبة بريس

منعت القوات العمومية بصفرو الشكل الإحتجاجي المعلن عنه من طرف الجمعية الوطنية لحملة شهادات المعطلين بالمغرب فرع صفرو و النواحي، اليوم الخميس ، على الساعة الحادية عشرة صباحا، بحديقة 11 يناير بصفرو.

هذا وقد استغرب المعطلون في تصريحاتهم عن سبب المنع، وأعلنوا عن عدم توصلهم مسبقا بأي إشعار حول منعهم من هذه الوقفة و التي كانت في احترام تام للتدابير الاحترازية.

هذا وتطور منع الوقفة إلى حوار بناء مع الجهات المختصة بصفرو. استعرض فيه المعطلون مطالبهم وتفاعلت ذات الجهات بتوجيه النقاش نحو حوار بين الطرفين ، قصد الوصول إلى حلول .

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