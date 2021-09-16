أسماء لمنور تكشف السبب الحقيقي وراء طلاقها و معاناتها مع مرض ابنها

2021-09-16 / 2:54 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

حلت الفنانة المغربية أسماء لمنور ضيفة على برنامج “abstalks”، الذي يقدمه الإعلامي المغربي أنس بوخش، حيث تطرقت لأول مرة الى مرض طفلها واصابته بطيف التوحد منذ ولادته.

و أضافت أن وحيدها طفل مميز وذكي، مشيرة أنه منذ حوالي 7 سنوات وهم يضطرون إلى العيش “على الصامت” حسب قولها، وذلك من خلال عدم تشغيل التلفاز وإبعاده عن الهواتف، بسبب البرتوكول العلاجي الذي يخضع له.

كما كشفت كذلك عن أسباب طلاقها وحصولها على الخلع من زوجها التونسي ، عقب 5 سنوات من الزواج، بعد تأكدها من استحالة استمرار العلاقة مع بعض، مؤكدة أنها لم تندم في يوم من الأيام على اتخاذها هذا القرار.

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‫3 تعليقات

  3. مغربية لا يفهمها الا مغربي والعكس صحيح 🙂 اتمنى ان يفهم المغاربة جميعا هاذا لنجنب اطفالنا حالات الطلاق المرتفعة في الزواج المختلط. مع تنبيه اسماء الي ضرورة ابعاد ابنها عن اعين الناس. الله يشافيه ليك

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