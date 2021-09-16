ابتدائية الرباط تؤجل محاكمة “أساتذة التعاقد”.. وزملاؤهم يحتجون أمام المحكمة

هبة بريس - الرباط

قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، يومه الخميس، تأجيل محاكمة “أساتذة التعاقد” إلى تاريخ ال 14 من أكتوبر المقبل.

ويتابع الأساتذة بتهم التجمهر غير المرخص وخرق حالة الطوارئ الصحية وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئة منظمة.

وشهد محيط المحكمة، منذ صباح اليوم، وقفة احتجاجية لزملاء الأساتذة المتابعين، مطالبين بإسقاط التهم عليهم، وكذا بالاستجابة لمطالبهم من طرف الجهات المعنية.

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