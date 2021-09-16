إعادة انتخاب محمد مبديع رئيسا للمجلس الجماعي للفقيه بن صالح
هبة بريس
أُعيد اليوم الخميس انتخاب السيد محمد مبدع عن حزب الحركة الشعبية رئيسا للمجلس الجماعي للفقيه بن صالح.
وحصل السيد مبدع، الذي أعيد انتخابه بالأغلبية المطلقة للمرة الخامسة على التوالي على رأس المجلس الجماعي للفقيه بن صالح ، على ثقة 20 عضوا مقابل 13 آخرين صوتوا لمنافسه المباشر رحال مكاوي عن حزب الاستقلال.
وكان محمد مبدع وكيل اللائحة الانتخابية لحزب الحركة الشعبية قد حصد تسعة مقاعد خلال الانتخابات الجماعية التي جرت في 8 شتنبر.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية على مستوى الدائرة الانتخابية لإقليم الفقيه بن صالح 44 ر51 في المائة، بحسب معطيات قدمتها السلطات المحلية.
أما عدد الناخبين المسجلين باللوائح الانتخابية على مستوى الإقليم، فبلغ 284 ألف و523 ناخبا.
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7 تعليقات
والله غريب هذه الاحزاب عندنا الذين يدعون محاربة الفساد وهم مفسدين في حد ذاته.ماذا فعل هاد مبديع لمدينة الفقيه ابن صالح وهو اصلا متابع قضاءيا بتهمة الفساد التي راوغ لتهرب من المحاكمة.ولم يلبي الدعوة حتى للشرطة القضاءية.للاستماع اليه.اردتم التقدم بالبلاد والله هذه البلاد لاتقدمات.مادام أولئك المفسدين حاكمين زمام الامور.هكذا سنبقي.
كتجيبولي الضحكة عند سماع تم انتخابه هههه،متى كان في المغرب الانتخابات من تقرر ؟؟؟
واش ماكاين غير هذا فالفقيه بنصالح. ياك قلتو هو متابع في القضاء بعدة جرائم الاموال. كيفاش زعما عاود رجع للجماعة
المهم الناس عاودوا نتاخبوه مع ماضيه التي تحوم عليه كتير من الشبهات والصفقات الفاسدة. اذن لا يشتكوا بعد هذا من سوء التدبير
اللهم،ان هذا لمنكر، إعادة اللصوص،الى،أماكنهم وملفاتهم في المحاكم
عجب العجاب شخص يعاد انتخابه على رأس جماعة للمرة الخامسة على التوالي رغم الخروقات و الاختلالات التي تلاحقه بدون حسيب او رقيب من الأجدر ان تغير الدولة إسم مدينة الفقيه بنصالح بمدينة مبديع
هنيئا لساكنة الفقيه بنصالح بهذا الإنجاز اقترح عليكم تغيير اسم مدينة الفقيه بنصالح بمدينة مبدع امتنانا لجهوده في خدمة المصلحة العليا للجهة و للوطن😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😆😆