عبد النبي بعوي المرشح الوحيد لترؤس جهة الشرق لولاية ثانية

هبة بريس - وجدة

حدد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد معاذ الجامعي، في مراسلة له، تاريخ انعقاد جلسات انتخاب مكاتب الجماعات الترابية وكتاب المجالس ونوابهم.

وحددت مراسلة المسؤول الترابي يوم السبت 18 شتنبر الجاري صباحا، موعدا لانتخاب رئيس مكتب مجلس جهة الشرق ونوابه، وهذا حسب مصدر مطلع لموقع هبة بريس، يبقى عبد النبي بعوي عن حزب الأصالة والمعاصرة المرشح الوحيد لتولي رئاسة مجلس جهة الشرق لولاية ثانية بعد انتهاء مدة تقديم الترشيحات بمقر الولاية منتصف ليلة أمس الأربعاء دون منافس له بعد تحالف ثلاثي بينه وبين حزبي الاستقلال والتجمع الوطني للاحرار.

وجاء توزيع أعضاء 51 المشكلين لمجلس جهة الشرق حسب العمالة والأقاليم على الشكل الآتي :

* عمالة وجدة أنجاد :

عبد النبي بعوي، محمد بوعرورو، خديجة الدويري، فاتحة بنعامر(حزب الأصالة والمعاصرة)، عبد القادر حظوري، علاء الدين بركاوي، فاطمة الزهراء بصراوي(التجمع الوطني للأحرار)، عمر حجيرة، صفاء خربوش(حزب الاستقلال)، محمد توفيق(حزب العدالة والتنمية).

* إقليم الناظور :

الراضي غازي، صلاح العبوضي، مينة عاطف(التجمع الوطني للأحرار)، حسن الغريسي، أميمة محاش(الأصالة والمعاصرة)، عزيز مكنيف، إبتسام مراس(الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية)، أحمد الجلالي، فدوة اهلال(حزب الإستقلال)، هشام الفايدة(التقدم والاشتراكية).

* إقليم الدريوش :

بوجمعة اشن، بوشرى هرواش(التجمع الوطني للأحرار) عبد الحكيم غالب، نعيمة الطاوس(الإستقلال)، محمد مكنيف(الأصالة والمعاصرة).

* إقليم تاوريرت :

محمد صغير ناصري، فطيمة فراع(التجمع الوطني للأحرار)، ميمون خلوق، صليحة حاجي(الأصالة والمعاصرة)، إبراهيم مازوزي(الاستقلال).

* إقليم فجيج :

علي كاكة، أسماء بركيطة(الأصالة والمعاصرة)، نعيمة لحروري، رشيدة بورزة(التجمع الوطني للأحرار)، عبد الرحمان حساس(الإستقلال).

* إقليم جرادة :

بوحفص الطيب، نعيمة الفرح(الأصالة والمعاصرة)، عبد الرزاق ميساوي، امباركة توتو(التجمع الوطني للأحرار)، عبد الإله رشيدي(التقدم والاشتراكية).

* إقليم جرسيف :

سعيد برنيشي، مونية امزيان(الأصالة والمعاصرة)، بلقاسم يوسف، فاطمة حاجي(الاستقلال)، محمد شبلو(التجمع الوطني للأحرار).

* إقليم بركان :

مصطفى جدايني، رشيدة الصابري(التجمع الوطني للأحرار)، محمد نصيري، أسماء بوعبدلاوي(الاستقلال)، بلعيد رابحي(الأصالة والمعاصرة)، عزيز لطرش(الحركة الشعبية).

في المقابل أنه في حالة عدم توفر النصاب القانوني في الجلسة الأولى، يتم استدعاء المجلس للجلسة الثانية في ظرف 3 أيام على الأقل، و5 أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للجلسة الأولى، وفي حالة تعذر النصاب القانوني بعد الدعوة الثانية، تنعقد جلسة المجلس بالمكان نفسه والساعة نفسها تلقائيا، ودون توجيه دعوة بعد اليوم الثالث الموالي .

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