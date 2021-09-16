5 ملايين جرعة.. المغرب يتوصل بشحنة جديدة من لقاح سينوفارم
هبة بريس - الرباط
توصل المغرب اليوم الخميس، بشحنة جديدة من لقلح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا.
وحطت صباح اليوم، طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، محملة ب5 ملايين جرعة من اللقاح الصيني.
هذا ويشار إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ إلى حدود يوم أمس الأربعاء 20 مليون و561 ألف و862 فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 17 مليون و57 ألف و66 شخصا.
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16 تعليقات
نرفع تشكراتنا الى صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله سباقا للخير فهو يعمل جهد طاقته لحماية شعبه من هذا الوباء.فعاش ملكنا الحنون.
الحمدلله بهذا العدد الهائل من لقاح سينوفارم سنصلوا الى نسبة كبيرة من تلقيح الساكنة . وبهذا سنعود الى حياتنا الطبيعية بإذن الله.
لحد الآن والمغرب يسير في خطةجد ممتازة في تلقيح المواطنين والمواطنات .وبهذه الأرقام يحتل المرتبة الاولى على صعيد افريقيا والدول العربية .
نريد تفسيرا لهذا الغموض . إن كان سينوفارم غير معترف به ؟؟؟ فلماذا تكثرون المزيد من الشحنات ؟؟؟؟؟؟ نريد تفسير هذآ الغموض؟؟؟؟؟؟
ما الفرق بين لقاح استرازيتيكا ولقاح سينوفارم على العلم انهما لقاح يحميان من فيروس كوفيد 19 والله اعلم….
المهم هو انه يحمينا من فيروس كورونا .لايهمنا ان معترف به او غير معترف به
لاندري هذآ الغموض أنه مجرد صفقة بين المغرب والصين من أجل الترويج فيما بينهم فقط.
المشكل الغويص هو اننا ملقحين ولازلنا نلاحظ ارتفاع الاصابات والوفيات فما فائدة التلقيح؟؟؟؟؟؟
لقد تحيرت عقولنا ولم نستوعب من الخطأ ومن الصواب !!!!!؟؟؟؟؟؟
كثرة علينا أسماء اللقاحات ولا نعرف ايهما افضل؟؟؟؟؟؟هل سموم قاتلة أم ماذا؟؟؟؟؟؟؟.
اللهم ارفع عنا هذآ الفيروس القاتل اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا ولطف بنا وارحمنا برحمتك ياارحم الراحمين إنك سميع الدعاء يارب .
من كل هذا فلما جواز التلقيح المفروض على المواطنين والمواطنات الم يكن أصلا التلقيح لايفيد المواطن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
كل هذا المغرب يحاول بكل جهد الوصول إلى المناعة الجماعية بشكل كبير حتى يلغي الحجر الصحي بصفة نهائية…
رغم كل هذه المجهودات الجبارة بقوة فان المغرب لازال يستقبل الحلات الوبائية في المستشفيات .
يجب على اوروبا بالاعتراف بجواز التلقيح من أجل ابنائنا لمتابعة دراستهم في أوروبا
هل سيكون اللقاح سينوفارم اجباري ام انا الاختصار في نوعية اللقاح؟؟؟؟؟؟؟؟؟