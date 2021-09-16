وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى المغرب
صورة من الارشيف

5 ملايين جرعة.. المغرب يتوصل بشحنة جديدة من لقاح سينوفارم

2021-09-16 / 12:35 مساءً
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هبة بريس - الرباط

توصل المغرب اليوم الخميس، بشحنة جديدة من لقلح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا.

وحطت صباح اليوم، طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، محملة ب5 ملايين جرعة من اللقاح الصيني.

هذا ويشار إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ إلى حدود يوم أمس الأربعاء 20 مليون و561 ألف و862 فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 17 مليون و57 ألف و66 شخصا.

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‫16 تعليقات

  1. نرفع تشكراتنا الى صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله سباقا للخير فهو يعمل جهد طاقته لحماية شعبه من هذا الوباء.فعاش ملكنا الحنون.

  2. الحمدلله بهذا العدد الهائل من لقاح سينوفارم سنصلوا الى نسبة كبيرة من تلقيح الساكنة . وبهذا سنعود الى حياتنا الطبيعية بإذن الله.

  3. لحد الآن والمغرب يسير في خطةجد ممتازة في تلقيح المواطنين والمواطنات .وبهذه الأرقام يحتل المرتبة الاولى على صعيد افريقيا والدول العربية .

  4. نريد تفسيرا لهذا الغموض . إن كان سينوفارم غير معترف به ؟؟؟ فلماذا تكثرون المزيد من الشحنات ؟؟؟؟؟؟ نريد تفسير هذآ الغموض؟؟؟؟؟؟

  11. اللهم ارفع عنا هذآ الفيروس القاتل اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا ولطف بنا وارحمنا برحمتك ياارحم الراحمين إنك سميع الدعاء يارب .

  12. من كل هذا فلما جواز التلقيح المفروض على المواطنين والمواطنات الم يكن أصلا التلقيح لايفيد المواطن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

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