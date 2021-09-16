الصورة تعبيرية

اعتقال أمريكية ضربت محجبة على متن طائرة ووصفتها ب”الارهابية

2021-09-16 / 11:55 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

تعرضت امرأة مسلمة من أصل إفريقي لاعتداء جسدي خلال رحلة طيران لشركة “سبيرت” من أتلانتا إلى ديترويت في يوم 11 سبتمبر، الذي صادف الذكرى 20 للهجمات على مركز التجارة الدولي والبنتاغون.

ودعا مجلس العلاقات الإسلامية- الأمريكية (كير) إلى توجيه تهم بارتكاب جرائم الكراهية ضد امرأة بيضاء متهمة بإطلاق العنان لمشاعر معادية للإسلام ضد أحد الراكبات.

وقال المجلس إنه يجب توجيه الاتهامات للمرأة بموجب قانون التخويف العرقي .

وكانت عائشة توري تسافر على متن طائرة سبيريت إيرلاينز رقم 3807 عندما بدأت امرأة بيضاء لا تعرفها تتصرف بشكل عدواني.

وبحسب شهود العيان، فقد كان من الواضح أن توري امرأة مسلمة لانها كانت ترتدي غطاء الرأس.

وبحسب ما ورد في بيان لمجلس (كير)، فقد بدأت المرأة البيضاء في شتم امرأة كبيرة السن يبدو أنها من منطقة جنوب آسيا، مما أدى إلى تدخل توري التي طلبت منها التوقف عن شتم المسنة، فما كان منها إلا أن وصفتها بالمسلمة الإرهابية، وبعد ذلك ضربتها قبل أن يتمكن طاقم الطائرة من التدخل.

وزعمت السلطات الأمريكية أن الحادث مجرد سوء تفاهم بين امرأتين.

وأكدت السلطات أنها ألقت القبض على المرأة المتهمة بالاعتداء.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of أستراليا تلغي صفقة غواصات مع فرنسا.. والأخيرة: “طعنَّا في الظهر”

أستراليا تلغي صفقة غواصات مع فرنسا.. والأخيرة: “طعنَّا في…

2021-09-16 / 1:20 مساءً
Photo of من هو عدنان أبو وليد الصحراوي الذي أعلن ماكرون مقتله؟

من هو عدنان أبو وليد الصحراوي الذي أعلن ماكرون…

2021-09-16 / 12:11 مساءً
Photo of كان عضوا بالبوليساريو.. ماكرون يعلن مقتل عدنان أبو وليد الصحراوي

كان عضوا بالبوليساريو.. ماكرون يعلن مقتل عدنان أبو وليد…

2021-09-16 / 9:49 صباحًا
Photo of الشرطة الأمريكية تطلب مساعدة العسكريين للتعامل مع احتجاجات اليمين المتطرف

الشرطة الأمريكية تطلب مساعدة العسكريين للتعامل مع احتجاجات اليمين…

2021-09-15 / 11:38 مساءً
Photo of واشنطن تعلن تطوير نظام جديد للسفر للحد من كورونا

واشنطن تعلن تطوير نظام جديد للسفر للحد من كورونا

2021-09-15 / 11:06 مساءً
Photo of رئيس وزراء إسرائيل ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم

رئيس وزراء إسرائيل ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في…

2021-09-15 / 9:59 مساءً
Photo of تطور جديد في موقف إثيوبيا تجاه استئناف مفاوضات سد النهضة

تطور جديد في موقف إثيوبيا تجاه استئناف مفاوضات سد…

2021-09-15 / 9:44 مساءً
Photo of بريطانيا تعين وزيرا للتعليم من أصل عراقي

بريطانيا تعين وزيرا للتعليم من أصل عراقي

2021-09-15 / 9:23 مساءً
Photo of ماكرون يستقبل ميركل في الإليزيه

ماكرون يستقبل ميركل في الإليزيه

2021-09-15 / 8:57 مساءً
Photo of إسبانيا.. استئناف المفاوضات حول التسوية في كتالونيا

إسبانيا.. استئناف المفاوضات حول التسوية في كتالونيا

2021-09-15 / 6:24 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق