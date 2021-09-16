اعتقال أمريكية ضربت محجبة على متن طائرة ووصفتها ب”الارهابية

هبة بريس - وكالات

تعرضت امرأة مسلمة من أصل إفريقي لاعتداء جسدي خلال رحلة طيران لشركة “سبيرت” من أتلانتا إلى ديترويت في يوم 11 سبتمبر، الذي صادف الذكرى 20 للهجمات على مركز التجارة الدولي والبنتاغون.

ودعا مجلس العلاقات الإسلامية- الأمريكية (كير) إلى توجيه تهم بارتكاب جرائم الكراهية ضد امرأة بيضاء متهمة بإطلاق العنان لمشاعر معادية للإسلام ضد أحد الراكبات.

وقال المجلس إنه يجب توجيه الاتهامات للمرأة بموجب قانون التخويف العرقي .

وكانت عائشة توري تسافر على متن طائرة سبيريت إيرلاينز رقم 3807 عندما بدأت امرأة بيضاء لا تعرفها تتصرف بشكل عدواني.

وبحسب شهود العيان، فقد كان من الواضح أن توري امرأة مسلمة لانها كانت ترتدي غطاء الرأس.

وبحسب ما ورد في بيان لمجلس (كير)، فقد بدأت المرأة البيضاء في شتم امرأة كبيرة السن يبدو أنها من منطقة جنوب آسيا، مما أدى إلى تدخل توري التي طلبت منها التوقف عن شتم المسنة، فما كان منها إلا أن وصفتها بالمسلمة الإرهابية، وبعد ذلك ضربتها قبل أن يتمكن طاقم الطائرة من التدخل.

وزعمت السلطات الأمريكية أن الحادث مجرد سوء تفاهم بين امرأتين.

وأكدت السلطات أنها ألقت القبض على المرأة المتهمة بالاعتداء.

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