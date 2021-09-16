الصورة من الارشيف

هل ألغى أمزازي مادة التربية الإسلامية من الامتحانات الاشهادية? الوزارة توضح

2021-09-16 / 11:29 صباحًا
1
هبة بريس - الرباط

أكدت وزارة التربية الوطنية أن الإجراءات التي أتت بها المذكرة الوزارية بشأن تأطير اجراء المراقبة المستمرة همت حصريا مكون المراقبة المستمرة في المستويات الانتقالية والمستويات الختامية للأسلاك التعليمية الثلاثة، وأنها لم تتضمن أي تغيير أو تعديل على وضعية المواد المحددة للامتحانات الموحدة الإقليمية والجهوية والوطنية ولا على معاملاتها والمدد الزمنية المخصصة لها، بمقتضى القرارات الوزارية المنظمة لتلك الامتحانات، بما في ذلك مادة التربية الإسلامية التي كانت دائما مكونا من مكونات اختبار اللغة العربية للامتحان الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية.

وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنها أصدرت مذكرة وزارية في شأن تأطير إجراء المراقبة المستمرة للموسم الدراسي 2021- 2022.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك من خلال أجرأة تدابير المشروع رقم 12 المتعلق بـــــ “تحسين وتطوير نظام التقويم والدعم المدرسي والامتحانات”، وبخاصة الشق المتعلق بتأطير فروض المراقبة المستمرة في المستويات الانتقالية والإشهادية للأسلاك التعليمية الثلاثة (ابتدائي وإعدادي وثانوي تأهيلي).

كما يهدف هذا الإجراء إلى الرفع من مصداقية نتائج فروض المراقبة المستمرة وضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات، وكذا ذلك تقليص الفروق التي يتم تسجيلها بين النقط والمعدلات المحصل عليها في الامتحانات الاشهادية وتلك المحصل عليها في فروض المراقبة المستمرة، إضافة إلى الرفع من فرص استثمار نتائج تلك التقويمات في التوجيه الناجع لأنشطة دعم ومعالجة تعثرات التحصيل لدى التلميذات والتلاميذ وتحقيق الجودة المطلوبة.

وقد جاءت هذه المذكرة بعدة مستجدات أهمها، إرساء فرض موحد للمراقبة المستمرة يجرى على صعيد كل مؤسسة تعليمية في كل أسدس ما عدا الأسدس الثاني للسنة الدراسية الختامية لكل سلك تعليمي، إضافة إلى فروض المراقبة المستمرة الصفية وذلك وفق المحددات التي نصته عليها هذه المذكرة، إعادة النظر في كيفية احتساب نقط المراقبة المستمرة وكذا معدلها السنوي العام بالمستويات الانتقالية للأسلاك التعليمية الثلاثة وبالمستويات الإشهادية، وكذا استثمار نتائج فروض المراقبة المستمرة الموحدة في التخطيط لأنشطة الدعم ومعالجة صعوبات التحصيل والتعثرات لدى التلاميذ على صعيد كل مؤسسة تعليمية.

ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
4

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of تربية وطنية ..انطلاق إنجاز مشروع ” Campus Connecté

تربية وطنية ..انطلاق إنجاز مشروع ” Campus Connecté

2021-09-15 / 10:24 مساءً
Photo of جامعة إسرائيلية والجامعة الدولية للرباط توقعان اتفاق تعاون

جامعة إسرائيلية والجامعة الدولية للرباط توقعان اتفاق تعاون

2021-09-15 / 3:19 مساءً
Photo of التربية الوطنية: وضع برنامج العمل التربوي لإنجاح الدخول المدرسي

التربية الوطنية: وضع برنامج العمل التربوي لإنجاح الدخول المدرسي

2021-09-15 / 9:39 صباحًا
Photo of تلقيح حوالي 24 ألف تلميذ وتلميذة بجهة الشرق

تلقيح حوالي 24 ألف تلميذ وتلميذة بجهة الشرق

2021-09-14 / 12:44 مساءً
Photo of أمزازي يدخل على خط فضيحة النقط مقابل الجنس بسطات

أمزازي يدخل على خط فضيحة النقط مقابل الجنس بسطات

2021-09-14 / 12:08 مساءً
Photo of وزارة التربية الوطنية تعلن الشروع في بث دروس المراجعة والتثبيت ابتداء من غد الاثنين

وزارة التربية الوطنية تعلن الشروع في بث دروس المراجعة…

2021-09-12 / 7:49 مساءً
Photo of يهم الطلبة.. تمديد فترة تقديم طلبات الإستفادة من السكن الجامعي

يهم الطلبة.. تمديد فترة تقديم طلبات الإستفادة من السكن…

2021-09-11 / 2:31 مساءً
Photo of تنظيم مباريات الولوج لمسالك “الإجازة المهنية والماستر” عن بعد

تنظيم مباريات الولوج لمسالك “الإجازة المهنية والماستر” عن بعد

2021-09-11 / 1:18 مساءً
Photo of “التعليم”: اتخاذ تدابير لضمان الانطلاق الفعلي للدراسة في التاريخ المحدد

“التعليم”: اتخاذ تدابير لضمان الانطلاق الفعلي للدراسة في التاريخ…

2021-09-11 / 11:12 صباحًا
Photo of المدارس الخاصة توافق على عدم استخلاص واجب شهر شتنبر

المدارس الخاصة توافق على عدم استخلاص واجب شهر شتنبر

2021-09-07 / 8:28 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق