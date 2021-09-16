كان عضوا بالبوليساريو.. ماكرون يعلن مقتل عدنان أبو وليد الصحراوي

2021-09-16 / 9:49 صباحًا
1
هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقتل زعيم تنظيم “داعش” في الصحراء الكبرى من قبل القوات المسلحة الفرنسية.

وكتب ماكرون على “تويتر”: “عدنان أبو وليد الصحراوي زعيم تنظيم “داعش” في الصحراء الكبرى، تم تحييده من قبل القوات الفرنسية”.

وأكد الرئيس الفرنسي أن هذه العملية تمثل نجاحا كبيرا إضافيا في مكافحة الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل.

وأشار إلى أن الأمة تفكر هذا المساء في كل أبطالها الذين سقطوا من أجل فرنسا في منطقة الساحل بعمليتي “سرفال” و”برخان”.

وأضاف: “تضحياتهم لم تذهب سدى.. سنواصل هذه المعركة مع شركائنا الأفارقة والأوروبيين والأمريكيين”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا… إيقاف 3000 موظف بالصحة عن العمل لعدم تلقيحهم

فرنسا… إيقاف 3000 موظف بالصحة عن العمل لعدم تلقيحهم

2021-09-16 / 3:24 مساءً
Photo of أستراليا تلغي صفقة غواصات مع فرنسا.. والأخيرة: “طعنَّا في الظهر”

أستراليا تلغي صفقة غواصات مع فرنسا.. والأخيرة: “طعنَّا في…

2021-09-16 / 1:20 مساءً
Photo of من هو عدنان أبو وليد الصحراوي الذي أعلن ماكرون مقتله؟

من هو عدنان أبو وليد الصحراوي الذي أعلن ماكرون…

2021-09-16 / 12:11 مساءً
Photo of اعتقال أمريكية ضربت محجبة على متن طائرة ووصفتها ب”الارهابية

اعتقال أمريكية ضربت محجبة على متن طائرة ووصفتها ب”الارهابية

2021-09-16 / 11:55 صباحًا
Photo of الشرطة الأمريكية تطلب مساعدة العسكريين للتعامل مع احتجاجات اليمين المتطرف

الشرطة الأمريكية تطلب مساعدة العسكريين للتعامل مع احتجاجات اليمين…

2021-09-15 / 11:38 مساءً
Photo of واشنطن تعلن تطوير نظام جديد للسفر للحد من كورونا

واشنطن تعلن تطوير نظام جديد للسفر للحد من كورونا

2021-09-15 / 11:06 مساءً
Photo of رئيس وزراء إسرائيل ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم

رئيس وزراء إسرائيل ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في…

2021-09-15 / 9:59 مساءً
Photo of تطور جديد في موقف إثيوبيا تجاه استئناف مفاوضات سد النهضة

تطور جديد في موقف إثيوبيا تجاه استئناف مفاوضات سد…

2021-09-15 / 9:44 مساءً
Photo of بريطانيا تعين وزيرا للتعليم من أصل عراقي

بريطانيا تعين وزيرا للتعليم من أصل عراقي

2021-09-15 / 9:23 مساءً
Photo of ماكرون يستقبل ميركل في الإليزيه

ماكرون يستقبل ميركل في الإليزيه

2021-09-15 / 8:57 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق