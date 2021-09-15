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تربية وطنية ..انطلاق إنجاز مشروع ” Campus Connecté

2021-09-15 / 10:24 مساءً
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هبة بريس _ و م ع

أعطيت اليوم الأربعاء بالرباط الانطلاقة الفعلية لإنجاز مشروع “Campus Connecté” ، الأول من نوعه في المغرب الذي يخص منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، حسب ما أفاد بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

ويأتي هذا المشروع، يضيف البلاغ، في إطار مواكبة الإصلاحات التي باشرتها الوزارة –قطاع التعليم العالي والبحث العلمي– لتقوية نظام معلومات شامل ومندمج للتربية والتكوين، و تنزيلا لمضامين القانون الإطار 51.17، خاصة المشروع 14 المتعلق بإدماج تكنولوجيا الاتصال الحديثة في التعلمات.

ويهدف هذا المشروع، الذي ترأس مراسيم انطلاق إنجازه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد سعيد أمزازي، والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، السيد إدريس أوعويشة بحضور رؤساء الجامعة، إلى تمكين الطلبة والأطر التربوية والإدارية من الوسائل الرقمية الملائمة للتعلم والتحصيل وكذا الولوج إلى المعلومة العلمية والتقنية المتوفرة.

كما يضع هذا المشروع بنية تحتية تكنولوجية حديثة العهد تضمن الاستمرارية لتزويد المؤسسات والأحياء الجامعية بالأنترنت عالي الصبيب من الجيل الجديد WiFi6 ، مع تخويل الطالب إمكانية الاطلاع على الموارد الرقمية الخاصة بمؤسسته عن بعد.

وأشار البلاغ الى أن هذا المشروع يتكون من برنامج الربط لاحتياجات التعليم العالي الذي يهدف إلى تعزيز وتوسيع الوصول إلى موارد الأنترانت (Intranet) لصالح الطلبة أينما وجدوا بربوع المملكة وتمكين الأطر التربوية والإدارية والطلبة من تبادل المحتوى والاطلاع على الخدمات الجامعية. وفي هذا الصدد سيتم تغطية ما يقارب 230 مؤسسة وحي جامعيين.

وسيشمل هذا البرنامج إنشاء البنية التحتية التكنولوجية القادرة على ضمان الصبيب العالي WiFi 6 في مختلف المؤسسات والأحياء الجامعية. مما من شأنه أن يدعم ويطور التعلم عن بعد باعتباره مكملا للتعلم الحضوري وشكلا من أشكال التدريس والتكوين الجامعي.

كما يتضمن المشروع ، حسب المصدر ذاته، برنامج “مروان” من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة للجامعات من حيث النطاق الترددي وخدمات الشبكة المتقدمة وللامتثال للقوانين السارية، مبرزا انه تم دمج النسخة الجديدة لشبكة MARWAN 5 في مشروع «Campus Connecté» ، وتحيينه من خلال اعتماد تقنية SD – WA N التي تتيح إمكانات تقنية عالية تتماشى مع التطور التقني للمنظومة خلال السنوات القادمة و إضافة ما يقارب 40 نقطة جديدة، و مضاعفة صبيب جميع خطوط الربط، خلال السنتين الأوليتين لتمكين مختلف المؤسسات من صبيب عال.

وتجدر الإشارة أن شبكة مروان هي الشبكة الوطنية للتعليم والبحث، التي تم إنشاؤها من قبل القطاع، ويسيرها «Network operation center» مروان (Noc-Marwan) التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.

وتهدف هذه الشبكة إلى ربط غالبية شبكات المؤسسات التعليمية والبحثية بالمغرب، مع ربطها بشبكة GEANT المتصلة بالشبكات الأوروبية.

ويندرج هذا البرنامج في إطار برامج الخدمة الأساسية للمواصلات التي تمت المصادقة عليها من طرف لجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات خلال اجتماعها الأخير

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