المغرب يخطط لإنشاء صناعة طائرات “الدرون الانتحارية”
هبة بريس _ الرباط
توقف موقع “Africa Intelligence” المتخصص في أخبار القارة السمراء إفريقيا، عند عزم المغرب انشاء قطاع صناعي محلي خاص بصناعة الطائرات الحربية المسيرة عن بعد، “درون”، المعروفة بلقب “كاميركازي”، أو “طائرات درون الانتحارية”.
ويرى ذات المصدر ان المغرب يسعى لاستغلال تقاربه مع إسرائيل، لإنشاء هذا القطاع الحربي،.
ويقول ذات المصدر ان الطائرات المسيرة الملقبة بـ”الانتحارية” والتي يسعى المغرب لإنشاء صناعتها على المستوى المحلي تتميز ، بقدرتها على بحث الأهداف التي تظهر وتختفي، حيث تظل تُحلق بحثا عن الأهداف قبل استهدافها عسكريا، إضافة إلى ردود فعلها السريعة ضد الهجمات، كما أنها يُمكن أن تتزود بعدة أسلحة، مع إمكانية إيقاف الهجوم في أية لحظة.
ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0
2
4 تعليقات
الله يبارك من يجنح للسلام فنحن مسالمين ومن أراد أشياء أخرى فنحن لا تعتدي على احد .
الإسم المقترح لهذه الطائرة بدون طيار: البعابع 1
بالتوفيق للمغرب ،حماس الفلسطيني استطاع صناعة هذا النوع من الدرون ضد الكيان الصهيوني في الحرب الأخيرة.العالم يتطور ونشاهد أشياءا لم نعهدها من قبل.
المغرب قوي بالفعل لا بالكلام،وصداقته الملحة تفرض عليه أن يكون في قمة الاستعداد،رغبة أكيدة للاطمئنان على أمنه واستقراره وباقتدار،لأن هناك تحديات جهوية تدعونا الى العمل سويا مع شركائنا باسرائيل القادرة في كل المجالات وخصوصا العسكرية منها ،درءا لأي تطاول بغيض .