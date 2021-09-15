المغرب يخطط لإنشاء صناعة طائرات “الدرون الانتحارية”

2021-09-15 / 10:12 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

توقف موقع “Africa Intelligence” المتخصص في أخبار القارة السمراء إفريقيا، عند عزم المغرب انشاء قطاع صناعي محلي خاص بصناعة الطائرات الحربية المسيرة عن بعد، “درون”، المعروفة بلقب “كاميركازي”، أو “طائرات درون الانتحارية”.

ويرى ذات المصدر ان المغرب يسعى لاستغلال تقاربه مع إسرائيل، لإنشاء هذا القطاع الحربي،.

ويقول ذات المصدر ان الطائرات المسيرة الملقبة بـ”الانتحارية” والتي يسعى المغرب لإنشاء صناعتها على المستوى المحلي تتميز ، بقدرتها على بحث الأهداف التي تظهر وتختفي، حيث تظل تُحلق بحثا عن الأهداف قبل استهدافها عسكريا، إضافة إلى ردود فعلها السريعة ضد الهجمات، كما أنها يُمكن أن تتزود بعدة أسلحة، مع إمكانية إيقاف الهجوم في أية لحظة.

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