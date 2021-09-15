رئيس وزراء إسرائيل ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم

2021-09-15 / 9:59 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

اختارت مجلة “تايم” رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2021.

وقاات صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن بينيت جاء في قائمة ضمت أيضا كلا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسلفه دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، والقيادي في حركة طالبان الأفغانية عبد الغني برادر.

ماذا دار في أول لقاء بين السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت؟
وكما هو الحال مع الأسماء الأخرى الواردة في القائمة، طلبت المجلة من أحد معارف بينيت أن يكتب قليلا عن اختياره – ومن فعل ذلك كان رئيس القائمة الموحدة منصور عباس، الذي سمح قراره بالانضمام إلى تحالف بينيت ويائير لابيد بتشكيل “حكومة التغيير” في إسرائيل.

وكتب عباس أن بينيت اتخذ قرارا شجاعا، بعد أربع جولات انتخابية شهدتها إسرائيل خلال عامين “لتوحيد البلاد بعدما كانت مقسمة وتعاني من جمود خطير على خلفية المأزق السياسي”.

وتولي بينيت منصبه رئيسا للحكومة الإسرائيلية، في 13 يونيو/حزيران الماضي، مسدلا الستار على 12 عاما من حكم سابقه بنيامين نتنياهو.

وضمت حكومة بينيت الذي يترأس حزب “يمينا” اليميني 8 أحزاب، من مختلف ألوان الطيف السياسي في إسرائيل، بما في ذلك ولأول مرة حزبا عربيا بقيادة منصور عباس.

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