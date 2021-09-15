طفلة تدخن الحشيش والأم “باراكا عليك أبنتي”.. فيديو صادم يهز مواقع التواصل الاجتماعي

2021-09-15 / 9:39 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

ييدو أن منظومة الأخلاق التي كانت لوقت قريب تحتفظ ببعض من الضوابط والحدود التي لايمكن تجاوزها وإن على الأقل جهرا، قد انهارت بشكل شبه كامل، بعدما أضحت منصات التواصل الاجتماعي شاهدة على سلوكيات تسائل منظومة القيم .

مناسبة الحديث فيديو صادم منشور على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي لطفلة صغيرة لا يتجاوز عمرها 5 سنوات، وهي تدخن “الحشيش”. رفقة احدى قريباتها .

الشريط الذي لاتتجاوز مدته النصف دقيقة أظهر الطفلة وهي تحمل سيجارة بعد أن أخذت الإذن من والدتها، في جو يملؤه الضحك والاستهتار، انتهى بجملة مستفزة من الأم المفترض فيها أنها الناهية ،قائلة:”باركة عليك أبنتي”.

وأثار هذا المشهد الصادم الذي لم تتجاوز مدته نصف دقيقة، سخط وغضب المتابعين، مطالبين السلطات الأمنية بتوقيف المتورطين في أقرب وقت.

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تعليق واحد

  1. بدأنا بجني ثمار تدمير التعليم ، يريدون القضاء على التعليم ! اليوم سيدفعون الفاتورة، وفاتورة الجهل لا احد يمكنه التكهن بها ،لاكن هي جد غالية

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