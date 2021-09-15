بريطانيا تعين وزيرا للتعليم من أصل عراقي

2021-09-15 / 9:23 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

عيّن بوريس جونسون رئيس الحكومة البريطانية يوم الأربعاء، ناظم الزهاوي وزيرا للتعليم في حكومته.

والزهاوي هو سياسي بريطاني من أصل عراقي، أصبح عضو البرلمان البريطاني في انتخابات 2010.

وفي نوفمبر 2020 عين بوريس جونسون ناظم الزهاوي وزيرا مسؤولا عن توزيع لقاح كوفيد-19.

وولد الزهاوي في العراق عام 1967 وترعرع في منطقة إيست سوسيكس في جنوب لندن وتلقى تعليمه المدرسي في “كينغز كولدج” في ويمبلدون في لندن وتعليمه الجامعي في “يونيفرسيتي كولدج” التابعة لجامعة لندن

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