ترحيل جثماني السائقين المغربيين الذين قتلا في مالي يوم غد الخميس
علم لدى سفارة المغرب ببماكو أنه سيتم غدا الخميس ترحيل جثماني السائقين المغربيين الذين قتلا يوم السبت في هجوم جبان وهمجي، شنه مسلحون مجهولون على قافلة تجارية مغربية بينما كانت تعبر على مقربة من جماعة ديديني المالية في اتجاه العاصمة بماكو.
وسيتم نقل الجثمانين الى مدينة أكادير عبر مطار الدار البيضاء.
وجددت السفارة المغربية ببماكو بالمناسبة التعبير عن تعازيها الصادقة لأسر الضحيتين وذويهما، مشيرة الى أن السائق الذي أصيب بجروح في هذا الحادث مايزال يخضع للعلاج بإحدى المصحات ببماكو وهو في تحسن مستمر.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، السيد عبدلاي ديوب، قد استقبل يوم الإثنين سفير المغرب في مالي وعميد السلك الدبلوماسي، السيد حسن الناصري، حيث عبر له عن إدانته الشديدة نيابة عن الرئيس الانتقالي، رئيس الدولة العقيد عاصمي غويتا والحكومة، لهذا الهجوم الجبان والهمجي.
وفي هذا الصدد، أبلغ الوزير المالي السفير المغربي أنه منذ وقوع الهجوم، اتخذت الوزارات المكلفة بالأمن والدفاع والصحة جميع الإجراءات المناسبة، كل في مجالها، معربا عن “التزام السلطات المالية بالعثور على الجناة وتقديمهم للعدالة
13 تعليقات
نرفع تعازينا الحارة الى أهل الفقدين اللهم صبر عائلتهم وارحمهم واسكنهم فسيح جناتك بارب إن لله وإن إليه راجعون.
يجب على الحكومة الجديدة ان لا تغلق الملف وان تستمر على القضية إلى أن تظهر الحقيقة وياخذ المجرم عقوبته .
إن الله يمهل ولا يهمل .ستظهر الحقيقة ولايذهب دم الفقيدين هباءا منثورا انشاءالله.
نتمنى الشفاء العاجل والتام للسائق وتعازينا الى أسرة الفقيدين أن لله وانا اليه راجعون حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
إن القتل لهؤلاء السائقين كانت مؤامرة مدبرة ومخططة لها ولابد من الحكومة الجديدة ان لا تتوقف عن هذه القضية . لأنها فضية الرأي العام .
ندعوا الرحمة لشهيدين ونطلوا من الله عزوجل ان يصبر اهله الصبر والسلوان وان اليه راجعون حسبي الله ونعم الوكيل من كان وراء هذه الافعال الإجرامية.
لا يمكن إغلاق القضية والكلام انتهى
إن الذي فعل مثل هذه الافعال الإجرامية يجب عليه الإعدام فوري بدون مناقشة .
إنها افعال اجرامية وارهابية لابد من المحاسبة لان هؤلاء السائقين يستغلون من اجل كسب لقمة العيش فقط وللأسف الشديد ذهبوا ضحية النظام الجزائري حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
إن لله وإن إليه راجعون.لابد من التحقيقات للوصول الى الحقيقة.
كل المعلومات والمعطيات تثبت ان من ورائها النظام الجزائري.
رحم الله الضحايا واسكنهم فسيح جناته ولكن كل مايهمنا وكي يرتاح ضميرناخ هو الوصول إلى الحقيقة .وان تأخذ العدالة مجراها القانوني.
القضية لازات مستمرة ونتمنى الوصول إلى التحقيقات لكي لا يذهب دم ضحايا مغضور.