ترحيل جثماني السائقين المغربيين الذين قتلا في مالي يوم غد الخميس

هبة بريس _ الرباط

علم لدى سفارة المغرب ببماكو أنه سيتم غدا الخميس ترحيل جثماني السائقين المغربيين الذين قتلا يوم السبت في هجوم جبان وهمجي، شنه مسلحون مجهولون على قافلة تجارية مغربية بينما كانت تعبر على مقربة من جماعة ديديني المالية في اتجاه العاصمة بماكو.

وسيتم نقل الجثمانين الى مدينة أكادير عبر مطار الدار البيضاء.

وجددت السفارة المغربية ببماكو بالمناسبة التعبير عن تعازيها الصادقة لأسر الضحيتين وذويهما، مشيرة الى أن السائق الذي أصيب بجروح في هذا الحادث مايزال يخضع للعلاج بإحدى المصحات ببماكو وهو في تحسن مستمر.

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، السيد عبدلاي ديوب، قد استقبل يوم الإثنين سفير المغرب في مالي وعميد السلك الدبلوماسي، السيد حسن الناصري، حيث عبر له عن إدانته الشديدة نيابة عن الرئيس الانتقالي، رئيس الدولة العقيد عاصمي غويتا والحكومة، لهذا الهجوم الجبان والهمجي.

وفي هذا الصدد، أبلغ الوزير المالي السفير المغربي أنه منذ وقوع الهجوم، اتخذت الوزارات المكلفة بالأمن والدفاع والصحة جميع الإجراءات المناسبة، كل في مجالها، معربا عن “التزام السلطات المالية بالعثور على الجناة وتقديمهم للعدالة

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