حزبا “الحصان” و”النخلة” يعلنان تشكيل فريق نيابي مشترك بالبرلمان

هبة بريس _ الرباط

أعلن بلاغ مشترك لحزبي الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن دخول الحزبين بفريق نيابي مشترك للولاية التشريعية الحادية عشرة بمجلس النواب.

وأفاد البلاغ ، أن هذا القرار جاء “اعتبارا للتقارب والانسجام الدي يجمع الحزبين” اللذين يرأسهما كل من محمد ساجد وعبد الصمد عرشان، و”استحضارا لانتظارات المرحلة القادم، ومساهمة في الارتقاء بالعمل البرلماني وفعاليته”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تقرر، بعد مشاورات واتصالات على مستوى قيادتي الحزبين وبرلمانييه، تشكيل فريق نيابي مشترك بمجلس النواب يجمع برلمانيي الحزبين.

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