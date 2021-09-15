اقتراع 8 شتنبر.. نائب أوروبي يبرز دلالة المشاركة المكثفة لساكنة الأقاليم الجنوبية

2021-09-15 / 7:14 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أبرز النائب البرلماني الأوروبي، توماس زديتشوفسكي، اليوم الأربعاء، “الإشارة الأكثر من دالة” للمشاركة المكثفة لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في انتخابات 8 شتنبر.

وكتب البرلماني الأوروبي التشيكي، في تغريدة على حسابه في “تويتر”، “الانتخابات في المغرب عرفت نسبة مشاركة على الصعيد الوطني بلغت 50,35 بالمائة، مع إقبال كبير لسكان الصحراء من أجل انتخاب ممثليهم، معدلات المشاركة بلغت 66,94 بالمائة في العيون و58,30 بالمائة في الداخلة. ما يعتبر إشارة أكثر من دالة”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد على “ارتفاع نسبة مشاركة” المواطنين في هذه الاستحقاقات.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “الاتحاد الأوروبي تابع تنظيم الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية في المغرب باهتمام كبير ولاحظنا ارتفاع نسبة المشاركة”.

وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى الانخراط مع الحكومة المغربية الجديدة والسلطات والبرلمان، بغية تعزيز شراكتنا الأورو-مغربية من أجل تحقيق ازدهار مشترك في كافة المجالات ذات الاهتمام، وفقا للإعلان المشترك لسنة 2019

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